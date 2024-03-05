ЧП и криминал
05.03.2024, 16:15

ФОТО | В складском здании произошел пожар

 
ФОТО: Erakogu

Во второй половине дня произошел пожар на улице Тяхе в Тарту: загорелась крыша складского здания и котельная.

Спасатели получили вызов на улицу Тяхе в 15.13, где на территории деревообрабатывающих предприятий загорелась котельная и крыша склада.

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, возгорание могло произойти из-за производимых на крыше огневых работ.

Кийк не смог уточнить, были ли люди на складе в момент возникновения пожара, но заверил, что во время работ по тушению здание было пустым, и никто в результате инцидента не пострадал.

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