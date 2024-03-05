05.03.2024, 16:15
ФОТО | В складском здании произошел пожар
Спасатели получили вызов на улицу Тяхе в 15.13, где на территории деревообрабатывающих предприятий загорелась котельная и крыша склада.
По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, возгорание могло произойти из-за производимых на крыше огневых работ.
Кийк не смог уточнить, были ли люди на складе в момент возникновения пожара, но заверил, что во время работ по тушению здание было пустым, и никто в результате инцидента не пострадал.
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