ФОТО | В складском здании произошел пожар

Спасатели получили вызов на улицу Тяхе в 15.13, где на территории деревообрабатывающих предприятий загорелась котельная и крыша склада.

Кийк не смог уточнить, были ли люди на складе в момент возникновения пожара, но заверил, что во время работ по тушению здание было пустым, и никто в результате инцидента не пострадал.