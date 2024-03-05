Сегодня в Эстонии отмечается День равной оплаты труда. Почему именно 5 марта?

Хотя за последние 10 лет разрыв в заработной плате в Эстонии сильно сократился, в 2022 году он снова увеличился на 2,8 процентных пункта. По данным Департамента статистики, часовая брутто-зарплата женщин в 2022 году была на 17,7% меньше, чем у мужчин.

По словам Тийта Рийсало, министра экономики и инфотехнологий, гендерный разрыв в заработной плате и неравенство сдерживают как благосостояние людей, так и экономический рост. „В последние годы ситуация улучшилась. Однако Эстонии предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мужчины и женщины станут в равной степени участвовать в принятии важных решений в качестве руководителей высшего звена, а также в заботе о доме и детях. Одной из главных причин разрыва в заработной плате является гендерная сегрегация, иными словами сосредоточие женщин и мужчин в разных сферах деятельности. Как правило, женщины заняты в низкооплачиваемых, однако крайне значимых для общества сферах. Необходимо сократить гендерный разрыв в таких сферах как IT, образование и здравоохранение. Именно в этом кроется также потенциал роста экономики“, – сказал Рийсало.

По словам министра, значительная часть разрыва в заработной плате обусловлена решениями работодателей. „Несмотря на то, что многие работодатели, а также работники считают, что в их предприятии нет разрыва в заработной плате, статистика свидетельствует об обратном. Работодатели должны отстаивать недискриминационную политику в отношении заработной платы и персонала. В свою очередь, государство может разработать поддерживающее правовое пространство и предоставить работодателям необходимые инструменты. Хотя равное отношение к работникам должно быть само собой разумеющимся, его также можно рассматривать как становящееся все более важным конкурентное преимущество, поскольку молодое поколение ценит продвижение различных социальных ценностей на рынке труда. Люди, о которых заботятся, охотнее вкладывают свои силы в общество и экономику“, – добавил Рийсало.