В столичном Кристийне начинается ликвидация нефтяного загрязнения
Если погодные условия позволят, в апреле начнется ликвидация возникшего несколько десятилетий назад загрязнения окружающей среды на Мустамяэском шоссе в парке бывшей летней усадьбы Шарлоттенталь. План санации будет готов к середине марта, работы продлятся максимум до июня следующего года.
Вице-мэр Йоозеп Вимм отметил, что загрязнение нефтепродуктами всегда представляет серьёзную угрозу для окружающей среды, и важно, чтобы обнаруженные источники загрязнения были устранены при первой же возможности. „В советское время и в начале 1990-х годов к окружающей среде относились гораздо небрежнее, чем сегодня. К сожалению, вероятно, что в Таллинне есть ещё такие места, где почва может скрывать загрязнения, произошедшие в прошлом. Самый крупный подобный случай в столице за последние годы, как известно, был выявлен в районе пляжа Штрооми. Надеюсь, их будет немного, но определённо стоит быть особенно внимательными в бывших промзонах“, - рассказал Вимм.
На западной стороне участка, расположенного по адресу Мустамяэ теэ, 20 в районе Кристийне, нефтепродуктами загрязнён почти полуметровый слой насыпного грунта на площади около 350 квадратных метров.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, согласно исследованию, загрязнение произошло в то время, когда рядом с участком располагались мостовой кран и топливные резервуары, которые также могли частично находиться поблизости от выявленного очага загрязнения. „Кристийне – зелёный район, поэтому для нас важно привести в порядок парки и сохранить зелень. Очистка загрязнённой почвы бывшего парка усадьбы имеет для нас большое значение. Мы относимся к этой проблеме со всей серьёзностью и следим за ходом работ“, - добавил Рийбе.
Существует несколько вариантов очистки почвы на участке, однако на основании приведённых в исследовании рекомендаций планируется провести рекультивацию почвы и грунтовых вод методом in situ, т.е. обработки на месте, что с точки зрения углеродного следа и стоимости услуг экономичнее, чем другие методы, например, вывоз и замена почвы.
Восстановление загрязнённой почвы и грунтовых вод на месте станут шагом к выполнению задач, поставленных в Таллиннской программе обращения с отходами 2022-2026 годы, одна из основных целей которой – предотвращение и сокращение возникновения отходов.
Ликвидация выявленного загрязнения окружающей среды будет осуществляться под руководством отдела экономики замкнутого цикла центра стратегического управления Таллинна. Maves OÜ и Ekogrid OY составят необходимый для проведения работ план санации и ликвидируют загрязнение, надзор собственника осуществляет Keskkonnaprojekt OÜ.
Подготовка плана санации и ликвидация загрязнения обойдутся в общей сложности в 106 000 евро. Работы финансируются из бюджета города Таллинна и из средств экологической программы Центра инвестиций в окружающую среду.
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