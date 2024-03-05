Алар Карис во время исторического визита в Ботсвану: Россия ведет себя в Европе как агрессивный колонизатор

Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и проблемы региональной безопасности - российскую агрессию в Украине и конфликты в Африке.

„Россия ведет себя в Европе как агрессивный колонизатор, цель которого - уничтожить украинское государство, суверенитет народа Украины и свергнуть там законную власть. Кремлевский режим ведет колониальную войну, его преступления в Украине пропитаны империализмом, он бросает вызов ООН и всем странам мира. Если мы нормализуем нарушение территориальной целостности и суверенитета стран, мы подорвем мир и безопасность в каждой стране. Мы не позволим этому случиться, мы поможем Украине защитить себя“, - цитирует Алара Кариса rus.err.

„Ботсвана имеет опыт достижения мира в африканских конфликтах, уважает основные принципы Устава ООН, было бы хорошо, если бы она поддержала международный мирный процесс, инициированный Украиной“, - добавил президент Эстонии.

По словам Кариса, колониальная война России затрагивает весь мир: „Она наносит удар по верховенству международного права. Крадя зерно из Украины, а также блокируя его поставки, Россия поднимает цены на продукты питания и энергоносители во многих странах. Тем самым провоцирует глобальную инфляцию и ставит под угрозу продовольственную безопасность, расширяя масштабы голода“.

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси представил обзор проблем безопасности в своем регионе. Карис выразил обеспокоенность волной попыток государственного переворота в странах Сахельского региона.

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