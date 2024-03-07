Скоро появится малыш, а квартиру не найти: имеет ли право арендодатель отказать в регистрации своим жильцам?

„Живем в Таллинне уже около пяти лет, снимаем квартиру. Скоро появится малыш, поэтому ищем квартиру побольше, но никто не хочет давать возможность регистрации для ребенка. Ладно, к семейному врачу будем ездить за 200 км. А вот как с садиками?“ - с такой проблемой столкнулась жительница Таллинна. Такие переживания можно понять - для регистрации в очередь любого из детских садов города Таллинна ребенок должен быть зарегистрирован в регистре народонаселения как житель Таллинна. Дело в том, что волостная или городская управа сначала принимает в детский сад ребенка, проживающего на территории обслуживания детского сада. После этого, при условии наличия мест, в детский сад принимаются дети из-за пределов территории обслуживания, причем приоритет отдается детям, проживающим в той же волости или городе, затем детям родителей, работающих на территории обслуживания. Таким образом, о прописке действительно стоит подумать заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.