Цены на природный газ падают – почему это не отражается на газовых заправках?

КПГ – это сжатый природный газ, для которого на заправочных станциях используются мощные компрессоры, благодаря чему важной составляющей конечной цены продукта, используемой для работы компрессоров, является электроэнергия.

Заправочные станции Alexela и Olerex сегодня предлагают сжатый газ или КПГ по цене 1,189 евро/кг. На заправочных станциях Eesti Gaas CNG Soul стоит 1,199 евро/кг. Цены одинаковые как в Тарту, так и в Таллинне.

По словам регионального представителя AlexelaТармо Кярсна, цены на природный газ с начала года имеют тенденцию к снижению, а индекс TTF Голландской фондовой биржи к концу упал примерно на 17% по сравнению с 1 января. На заправках Alexela цены на КПГ снизились на 9%.

„Снижение цен на природный газ достигнет заправочных станций с задержкой в ​​1 месяц, и, поскольку цена на природный газ продолжает падать, можно ожидать, что в ближайшие месяцы цены на КПГ на эстонских заправочных станциях также снизятся“, - отметил Кярсна.

Eesti Gaas снижение цен не подтверждает

По словам главы отдела коммуникации и маркетинга Eesti Gaas Керсти Тумм, цена КПГ соответствует цене закупки газа и себестоимости производства, поэтому ее снижение на данный момент не оправдано.

„Помимо закупочной цены газа, в цену сжатого газа, реализуемого на АЗС, входят стоимость электроэнергии, акциз, стоимость обслуживания сети и все другие расходы, связанные с АЗС, которые не снизилось, но частично увеличилось“, - отметил он.

Кроме того, цена учитывает рыночную ситуацию. „Поэтому мы будем следить за за тем, что происходит на рынке и корректировать цену на КПГ в соответствии с возможностями“, - добавила Тумм.

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