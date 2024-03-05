05.03.2024, 14:01
В ДТП серьезно пострадал водитель фургона Omniva(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция сообщила, что сегодня в 10:18 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузовика в Раэ.
В результате аварии 24-летний мужчина, управлявший фургоном, получил травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Более подробная информация по происшествию уточняется.
Движение в направлении Таллинна перекрыто, транспортные средства были перенаправлены в объезд, сообщили в полиции. Около 14.00 движение на этом участке дороги восстановили.
Из видео, которым поделился участник группы EZ-дуны!, видно, что пострадавший фургон - рабочий автомобиль Omniva.
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