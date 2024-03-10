10.03.2024, 18:08
Люди станут пить с умом, если снизить требования к рекламе алкоголя? План Минэкономики возмутил врачей(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство экономики хочет смягчить требования к рекламе алкоголя, надеясь, что люди станут вести более здоровый образ жизни. Врачи и Министерство социальных дел категорически против рекламы алкоголя в принципе, пишет издание Eesti Päevaleht.
Министерство экономики и коммуникаций (МКМ) хочет внести изменения в Закон о рекламе, который не отвечает велениям времени, так как принципиальные изменения не вносились в него с 2008 года. План Минэкономики заставил высказать свое мнение врачей.