Люди станут пить с умом, если снизить требования к рекламе алкоголя? План Минэкономики возмутил врачей

Министерство экономики и коммуникаций (МКМ) хочет внести изменения в Закон о рекламе , который не отвечает велениям времени, так как принципиальные изменения не вносились в него с 2008 года. План Минэкономики заставил высказать свое мнение врачей.

Наибольшее возмущение в поправках к Закону о рекламе вызвала часть, касающаяся рекламы алкоголя. В разработанном министерством документе отмечается, что в настоящее время реклама не направлена на то, чтобы потребители выбирали изделия, которые меньше вредны для здоровья (например, менее крепкие алкогольные напитки). По мнению министерства, новый закон мог бы предусмотреть возможность продвигать с помощью рекламы алкогольные напитки, наносящие здоровью меньший вред.