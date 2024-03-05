В Таллинне подано более 2200 заявлений на зачисление в первый класс

Начиная с 1 марта, подать заявление о назначении ребёнку школы по месту жительства могут родители, по данным регистра народонаселения, проживающие в Таллинне. Заявление удобно подать в среде eKool. Детей, достигших школьного возраста, в Таллинне в этом году около 4600, из них около 400 получили место в школах с общегородским набором, и их родителям уже не нужно подавать заявление.

Вице-мэр Андрей Канте отметил, что заявления родителей – это основа для назначения школы, поскольку только так таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в какой школе учатся братья-сёстры ребёнка, и о предпочтениях семьи в выборе школы. „Если родитель не подаст заявление или не пришлёт извещение об отказе от места в школе, ребёнку назначается ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения, - пояснил Канте. – Поскольку в следующем году грядёт большое изменение – начало перехода на эстонский язык обучения, подача заявления особенно важна, поскольку родители могут выбрать для ребёнка либо ближайшую школу с эстонским языком обучения, либо переходящую на эстонский язык школу по месту жительства“.

Изменится также то, что Таллиннская тынисмяэская реальная школа, в которую раньше вёлся общегородской набор, станет школой по месту жительства, за исключением одного класса с общегородским набором. Также в новом учебном году в Таллиннской лиллекюлаской гимназии в здании на Ряэгу не откроется новый 1 класс.

Согласно закону об основной школе и гимназии, а также действующему в Таллинне порядку, при назначении школы прежде всего принимается во внимание близость школы к месту жительства и обучение братьев-сестёр в той же школе, по возможности учитываются также предпочтения родителей. Если желающих попасть в какую-то школу окажется больше, чем мест в ней, в расчёт также принимается время регистрации данных о месте жительства. Посещение подготовительных занятий в школе не является основанием для предоставления места в этой школе.