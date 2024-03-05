Заседание Рийгикогу вновь вышло за рамки приличий. Грюнталь: долго вы еще будете терпеть Барби из песочницы?

Первый пункт заседания Рийгикогу касался временного налога на сверхприбыль банков. В конце января депутаты парламента Андрей Коробейник, Алексей Евграфов, Лаури Лаатс, Анастасия Коваленко-Кылварт и Вадим Белобровцев подали соответствующий запрос.

Кая Каллас сообщила о том, как налог на банки влияет на госбюджет, а также о дальнейших планах правительства. „Прежде всего я бы сказала, что представьте конкретный законопроект, хотелось бы с интересом посмотреть, как вы решите эту ситуацию, - сказала Каллас, добавив, что банки все терпеть не могут. - Это такой популярный вопрос, который любит оппозиция“.

Кая Каллас завершила свое выступление, и оппозиция забросала ее вопросами. „У нас на одной стороне жители Эстонии, мелкие предприниматели, испытывающие огромные проблемы, на другой стороне — банки, зарабатывающие огромные прибыли. И вы, решая вопрос о том, на кого возложить налоговое бремя, выбираете жителей страны и предпринимателей, которые и без того испытывают трудности“, - сказал Сийм Похлак (EKRE). Примерно в таком же духе задавали вопросы и другие члены парламента.

Особенно остро выступил Калле Грюнталь. Он напомнил о речи, с которой Кая Каллас выступила по случаю годовщины ЭР в Эстонском национальном музее. „Великолепная речь, плагиат чистой воды, который вы скопировали с фантастического комедийного фильма „Барби“, - сообщил Грюнталь.

„Это ваш уровень, вы не в состоянии самостоятельно даже речь написать. Ваше место не во главе правительства, так как вы уничтожаете Эстонию, у меня нет к вам ни одного вопроса. Но у меня есть вопрос к народу Эстонии: долго вы еще будете терпеть эту Барби из песочницы, которая руководит нами и губит Эстонию?“ - завершил свое выступление Грюнталь.

„И вот так с женщинами обращаются в Рийгикогу“, - парировала Кая Каллас, обращаясь к находящимся на балконе женщинам.