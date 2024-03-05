В Тарту взорвался поставленный на зарядку самокат. Эксперт: это только начало, потому что новые аккумуляторы опасны – 3 шага, чтобы минимизировать риски
Спасательный департамент занимался в Тарту тушением возгорания, причиной которого был взорвавшийся аккумулятор самоката. Яан Айя, руководитель по пожарной безопасности Viking Security, считает, что подобные случаи, очевидно, участятся, поскольку срок эксплуатации первого поколения аккумуляторов огромной энергетической плотности подходит к концу. Однако, взрывоопасный аккумулятор можно распознать, что особенно важно потому, что обычные огнетушители малоэффективны при возгорании аккумуляторов.
По словам руководителя по пожарной безопасности Viking Security Яана Айа, за последний год были и другие подобные возгорания, возникшие из-за аккумуляторов самокатов, ноутбуков и других электроприборов.
«За последнее десятилетие технология аккумуляторов шагнула далеко вперёд, её усовершенствовали с тем, чтобы в одну и ту же маленькую батарею можно было втиснуть гораздо больше энергии — мы ведь все заметили, что срок службы батарей значительно увеличился», — пояснил эксперт.
Однако, по словам эксперта, увеличился и потенциальный риск возгорания аккумулятора в случаях, если эта энергия высвобождается бесконтрольно.
«Каждое устройство имеет свой, ограниченный естественными причинами, срок службы. Похоже, что срок службы этих, так сказать, более плотных, батарей начинает подходить к концу, поэтому с батареями этого типа происходят возгорания», – пояснил Айа.
Как распознать опасный аккумулятор?
Руководитель по пожарной безопасности Viking Security перечислил три признака, указывающих на то, что использование аккумулятора следует немедленно прекратить, поскольку риск возгорания очевиден.
«Прежде всего, если корпус батареи хоть немного выгнулся или вздулся – это указывает на то, что внутри корпуса происходят химические процессы, которых там быть не должно, и которые, вероятно, являются небезопасными с точки зрения пожара», – сказал Айя.
Во-вторых, эксперт подчеркнул, что при повреждении корпуса, даже совсем незначительном, аккумулятор больше нельзя использовать.
«Кроме того, признаком опасности является то, что во время зарядки аккумулятор нагревается сильнее обычного. Это указывает на то, что баланс в системе нарушен, температура слишком повышается, в какой-то момент она достигнет точки возгорания», – пояснил Айя.
Новая опасность требует новых огнетушителей
Руководитель по пожарной безопасности также отметил, что порошковые, пенные или углекислотные огнетушители, нашедшие широкое распространение в домах, на предприятиях и в автомобилях, при возгораниях аккумуляторных батарей гораздо менее эффективны, чем в случае обычных пожаров.
«Огнетушители работают, предотвращая попадание нового кислорода в огонь, — нет кислорода, нет горения. Но особенность литиевой батареи в том, что при повышении температуры до 600 градусов начинается цепная реакция, в результате которой из оксида лития выделяется кислород — внутри самой батареи производится всё новый и новый кислород, который и подпитывает огонь», — пояснил Айя.
Эксперт заверил, что со временем на рынок поступит необходимое количество специальных огнетушителей, принцип действия которых заключается в быстром охлаждении аккумулятора, но, пока они не получили широкого распространения, необходимо более тщательно следить за признаками опасности и распознавать их заранее.
Быть осторожным лучше, чем жалеть
Яан Айя рекомендовал также и дома и на работе убедиться, что все общие требования пожарной безопасности соблюдаются
«Есть ли у Вас дома все необходимые детекторы дыма и достаточно ли часто они проверяются? Все ли Ваши коллеги регулярно проходят на работе соответствующее обучение по пожарной безопасности? Такая подготовка спасает жизни. Не следует забывать, что, если требования пожарной безопасности не соблюдаются, при несчастном случае Вы можете потерять возможность получить страховое возмещение», – добавил руководитель по пожарной безопасности Viking Security.
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