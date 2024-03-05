В Тарту взорвался поставленный на зарядку самокат. Эксперт: это только начало, потому что новые аккумуляторы опасны – 3 шага, чтобы минимизировать риски

По словам руководителя по пожарной безопасности Viking Security Яана Айа, за последний год были и другие подобные возгорания, возникшие из-за аккумуляторов самокатов, ноутбуков и других электроприборов.

«За последнее десятилетие технология аккумуляторов шагнула далеко вперёд, её усовершенствовали с тем, чтобы в одну и ту же маленькую батарею можно было втиснуть гораздо больше энергии — мы ведь все заметили, что срок службы батарей значительно увеличился», — пояснил эксперт.

Однако, по словам эксперта, увеличился и потенциальный риск возгорания аккумулятора в случаях, если эта энергия высвобождается бесконтрольно.

«Каждое устройство имеет свой, ограниченный естественными причинами, срок службы. Похоже, что срок службы этих, так сказать, более плотных, батарей начинает подходить к концу, поэтому с батареями этого типа происходят возгорания», – пояснил Айа.

Как распознать опасный аккумулятор?

Руководитель по пожарной безопасности Viking Security перечислил три признака, указывающих на то, что использование аккумулятора следует немедленно прекратить, поскольку риск возгорания очевиден.

«Прежде всего, если корпус батареи хоть немного выгнулся или вздулся – это указывает на то, что внутри корпуса происходят химические процессы, которых там быть не должно, и которые, вероятно, являются небезопасными с точки зрения пожара», – сказал Айя.

Во-вторых, эксперт подчеркнул, что при повреждении корпуса, даже совсем незначительном, аккумулятор больше нельзя использовать.

«Кроме того, признаком опасности является то, что во время зарядки аккумулятор нагревается сильнее обычного. Это указывает на то, что баланс в системе нарушен, температура слишком повышается, в какой-то момент она достигнет точки возгорания», – пояснил Айя.

Новая опасность требует новых огнетушителей