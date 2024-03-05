Проверьте счет! НТД начал возврат переплаченного подоходного налога

Всего по состоянию на сегодняшний день НТД подано 567 тысяч деклараций о доходах, с которых возврату подлежит в общей сложности 186,5 миллион евро переплаченного подоходного налога. На основании представленных к настоящему времени деклараций о доходах, доплате подлежит подоходный налог на общую сумму 20,3 миллионов евро.

В службу обслуживания клиентов НТД уже поступают вопросы о том, когда ожидается возврат. Однако департамент просит запастись терпением и напоминает, что скорость возврата подоходного налога не зависит от очередности подачи деклараций.

"Каждый рабочий день мы делаем несколько десятков тысяч платежей, и никто не останется без возврата налога", – сказала руководитель НТД по предоставлению услуг физическим лицам Рийна Рандвер-Сыэр.

Возврат налога на основании представленных на бумажном носителе деклараций о доходах начнётся 17 марта. Статус своей декларации каждый может проверить самостоятельно в e-MTA, а также увидеть там, есть ли необходимость в представлении дополнительных документов. Срок возврата подоходного налога – до 1 октября.

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