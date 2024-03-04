Рублев выиграл апелляцию, вернув рейтинговые очки и призовые

АТР восстановила Рублеву призовые и рейтинговые очки за турнир в Дубае после апелляции теннисиста, пишет Sportmail.

Ранее Рублев был дисквалифицирован в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае. Причиной стали нецензурные слова в сторону линейного судьи во время одного из розыгрышей в решающем третьем сете, где Рублев встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Рублев настаивал, что он даже не говорил по-русски, но был дисквалифицирован судейской коллегией турнира за оскорбление официального лица — результат, который обычно лишает игроков призовых денег и рейтинговых очков.

Однако апелляция Рублева в ATP увенчалась успехом, хотя штраф в размере около €35 тыс теннисисту придется заплатить.

«ATP рассмотрела апелляцию Андрея Рублева, поданную после того, как игрок был дисквалифицирован с полуфинала турнира категории ATP 500 в Дубае.



В процессе рассмотрения апелляции были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео- и аудиоматериалы. Апелляционный комитет пришел к выводу, что, помимо лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы несоразмерными в данном случае. Таким образом, Рублев сохраняет очки за полуфинал и призовые деньги за турнир», — приводит слова представителя АТР inews.co.uk.

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