04.03.2024, 21:02
ВИДЕО | Налоги и повышение штрафов — правительство пытается решить, как подлатать казну государства(2)
Во вторник в Доме Стенбока (резиденция правительства) пройдет заседание членов кабинета, на котором они постараются прийти к единодушию по поводу того, как улучшить состояние государственных финансов. Министр финансов Март Вырклаэв полон надежд. „Хотелось бы приступить к делу“, - сказал он в интервью Delfi.
Бурю в стакане воды вызвало сегодня высказывание лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса в интервью Postimees, где он сказал, что отмена т. н. „налогового горба“ в каком-то смысле с мировоззренческой точки зрения социал-демократов не является правильным, но с другой стороны совместно с Партией реформ и партией Eesti 200 подготавливается ступенчатый подоходный налог.