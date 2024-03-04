ВИДЕО | Налоги и повышение штрафов — правительство пытается решить, как подлатать казну государства

Бурю в стакане воды вызвало сегодня высказывание лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса в интервью Postimees, где он сказал, что отмена т. н. „налогового горба“ в каком-то смысле с мировоззренческой точки зрения социал-демократов не является правильным, но с другой стороны совместно с Партией реформ и партией Eesti 200 подготавливается ступенчатый подоходный налог.