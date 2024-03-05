Мария Юферева-Скуратовски: у нас много людей с гражданством, которые питают симпатии к режиму Кремля, и серопаспортников, искренне любящих Эстонию.(23)
Депутат Рийгикогу от Партии Реформ Мария Юферева-Скуратовски в рамках проекта „Украинцы VS Политики“ рассказала о том, что ни язык, ни гражданство не влияют на лояльность человека стране, в которой он живет.
- Насколько язык определяет любовь и принадлежность к стране в целом? - задала Марии вопрос ее собеседница, украинка Анна Шулика.
- Вообще не определяет, к сожалению. Это мы сейчас увидели. И даже гражданство не определяет. Очень много людей с гражданством, со знанием эстонского языка, которые питают симпатии к режиму соседней страны-агрессора. И опять же есть люди, у которых нет гражданства, скорее всего, это серопаспортники, старшее поколение, которое в советское время приехало в Эстонию, которое здесь вырастило детей. И они искренне любят Эстонию. Они считают, что это замечательная страна, где можно давать детям образование и жить достаточно комфортно. Потому что она компактная, Таллинн, конкретно, компактный, современный, европейский. Пенсиями, конечно, никто особо не доволен, но тем не менее они потихоньку растут. Но я могу сказать, что знание языка и гражданство не определяют лояльность.
- А общее культурное наследие? Насколько причастность к русской культуре, к литературе, которую проходят в школе, влияет на политические взгляды?
- О какой литературе мы говорим? Я воспитывалась, к примеру, на книгах Джека Лондона. Мне кажется, знакомство с литературой и умение читать книги человека развивает, делает богаче. Здесь в Эстонии мы читали и классиков: Достоевский, Чехов, Островский, и современных писателей, и зарубежных.
Смотрите полностью беседу в видео.
Украинцы VS Политики - проект эстонского русскоязычного портала RusDelfi, в рамках которого украинские беженцы встречаются с видными эстонскими политиками в формате видеоподкаста. Другие выпуски проекта вы можете найти ЗДЕСЬ.