Мария Юферева-Скуратовски: у нас много людей с гражданством, которые питают симпатии к режиму Кремля, и серопаспортников, искренне любящих Эстонию.

- Вообще не определяет, к сожалению. Это мы сейчас увидели. И даже гражданство не определяет. Очень много людей с гражданством, со знанием эстонского языка, которые питают симпатии к режиму соседней страны-агрессора. И опять же есть люди, у которых нет гражданства, скорее всего, это серопаспортники, старшее поколение, которое в советское время приехало в Эстонию, которое здесь вырастило детей. И они искренне любят Эстонию. Они считают, что это замечательная страна, где можно давать детям образование и жить достаточно комфортно. Потому что она компактная, Таллинн, конкретно, компактный, современный, европейский. Пенсиями, конечно, никто особо не доволен, но тем не менее они потихоньку растут. Но я могу сказать, что знание языка и гражданство не определяют лояльность.