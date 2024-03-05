Голосуют ногами: сообщившая о росте цен Telia потеряла в феврале рекордное число клиентов

Такой цифры потерь фирма не видела по меньшей мере с 2021 года — более ранние данные мы просто не стали искать. Это в целых три раза больше, чем в предыдущем рекордном месяца за этот период: в феврале 2023 года покинувших Telia было 527.

Из данных TTJA выясняется, что в феврале текущего года в результате переноса номеров больше всего число клиентов выросло у компании Elisa Eesti. На целых 1499 новых клиентов.

Компании Tele2 перенос номеров принес 226 новых клиентов.

Telia сообщала с конца января своим клиентам, пользующимся домашними и мобильными услугами низкого ценового сегмента, что переводит их в обязательном порядке на пакеты с большим объемом интернета, и в связи с этим повысит цены.

Рос цен при этом местами составит от нескольких десятков до 100%, при этом рост на некоторое время был сбалансирован периодом скидок.

Клиентам более дешевых пакетов домашних услуг пришлось в год доплатить сумму, которая по размеру является больше, чем месячная плата.

Мобильность клиентов услуги домашнего телевидения, по всей видимости, будет более низкой, так как привычка людей к решениях по телевизионной услуге различных провайдеров может иметь более глубокий характер.

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