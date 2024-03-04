Наступает долгожданный день: с 5 марта начнут возвращать переплату по подоходному налогу

Начиная с 5 марта Налогово-таможенный департамент будет каждый рабочий день осуществлять несколько десятков тысяч переводов по возврату подоходного налога. Как поясняет начальник отдела по обслуживанию физических лиц Рийна Рандвер-Сыэр, скорость возврата не зависит от того, была ли подана налоговая декларация в первый день или только сегодня. Срок по возврату переплаченного подоходного налога установлен до 1 октября.

Представитель департамента обращает внимание на то, что одна из самых распространенных причин, по которым долгожданный перевод не приходит, - это неправильный номер банковского счета. Немало и тех, кому нужно для получения денег представить дополнительные данные. „Можно самим проверить статус своей декларации в электронной среде Налогово-таможенного департамента (e-MTA), где также человек может увидеть, если мы попросили его представить дополнительные документы“, - сказала она.

Всего на сегодняшний день в Налогово-таможенный департамент подано около 567 000 деклараций, в прошлом году их было подано 790 000. „Таким образом, более 200 000 деклараций еще ждут подачи. Но время для этого достаточно, мы ожидаем их не позднее 30 апреля“, - добавила Рандвер-Сыэр.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.