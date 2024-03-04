Новости Эстонии
04.03.2024, 14:34

„Мы равны или нет?“ Эстонию отодвигают от принятия ключевых решений в НАТО и ЕС

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Кая Каллас и Йенс Столтенберг в эстонском Тапа
Кая Каллас и Йенс Столтенберг в эстонском Тапа
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Спустя два десятка лет после присоединения к Евросоюзу и НАТО восточноевропейские страны опасаются, что их отодвинут в сторону при кадровых перестановках в обеих этих организациях, которые предстоят в этом году, пишет POLITICO.

Вероятное назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте главой НАТО этим летом, получило одобрение в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине. Однако многие новые члены альянса, в особенности те из них, что граничат с Россией, Беларусью и Украиной, настроены далеко не так радужно.

„Какой моральный кредит доверия у этого парня?“ - задается вопросом бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес, указывая, что за 13 лет, которые Рютте возглавляет правительство Нидерландов, эта страна так и не выполнила обещание НАТО тратить не меньше 2% ВВП на оборону.

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