„Мы равны или нет?“ Эстонию отодвигают от принятия ключевых решений в НАТО и ЕС

Вероятное назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте главой НАТО этим летом, получило одобрение в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине. Однако многие новые члены альянса, в особенности те из них, что граничат с Россией, Беларусью и Украиной, настроены далеко не так радужно.
„Какой моральный кредит доверия у этого парня?“ - задается вопросом бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес, указывая, что за 13 лет, которые Рютте возглавляет правительство Нидерландов, эта страна так и не выполнила обещание НАТО тратить не меньше 2% ВВП на оборону.