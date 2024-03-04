ТРАНСЛЯЦИЯ | Министр по вопросам климата дает в Рийгикогу отчет о программе поддержки ветропарков

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, необходимо ознакомиться по существу, что в целом означает намерение правительства проводить аукционы ветряной энергии – какова их стоимость для налогоплательщиков и какой по итогу станет общая цена на электроэнергию для потребителей. «В настоящий момент ряд вопросов остается без ответов. Непродуманные решения по энергии могут привести к увеличению ее общей стоимости и к рискам в сфере надежности снабжения», – добавил он.

В октябре 2023 года Министерство климата опубликовало план, согласно которому 100-процентного выполнения цели Эстонии по возобновляемой энергии к 2030 году можно достичь посредством наземных ветряных электростанций. Их строительство планировалось поддержать путем введения ценовой гарантии на производство электроэнергии в объеме шести тераватт-часов. Размер гарантии должен был определяться в ходе торгов по минимальной предложенной цене. Однако в четверг на прошлой неделе правительство поддержало более дорогостоящее решение, в рамках которого ценовая гарантия на торгах по минимальной предложенной цене будет предоставляться значительно более крупным производственным мощностям в объеме четырех плюс четырех тераватт-часов, часть которых выделена для строительства морских ветряных электростанций.

На заседание специальной комиссии приглашены министр по вопросам климата Кристен Михал, председатель правления Eesti Energia AS Андрус Дурейко, председатель совета по энергетике Эстонской академии наук Арви Хамбург, директор института энергетических технологий Таллиннского технического университета Алар Конист и государственный контролер Янар Холм.

Открытое заседание комиссии началось в 13:15. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

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