ЧП и криминал
04.03.2024, 12:39

Мужчины в масках ворвались в квартиру и потребовали деньги и алкоголь

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay.com

В пятницу на прошлой неделе в Тартуском уезде произошло разбойное нападение, сообщила Лыунаская префектура.

1 марта полиция получила сообщение, что в одну из квартир в волости Пейпсияэре, где находились 54-летний мужчина и 60-летняя женищина, вошли двое мужчин в масках.

Входя в квартиру, злоумышленники толкнули мужчину, который упал и почувствовал боль.

Затем мужчины потребовали у 60-летней женщины деньги и алкоголь.

Речь идет о знакомых пострадавшим мужчинах, полиция немедленно задержала одного из них на месте преступления. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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