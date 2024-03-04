04.03.2024, 12:39
Мужчины в масках ворвались в квартиру и потребовали деньги и алкоголь(2)
ФОТО: pixabay.com
В пятницу на прошлой неделе в Тартуском уезде произошло разбойное нападение, сообщила Лыунаская префектура.
1 марта полиция получила сообщение, что в одну из квартир в волости Пейпсияэре, где находились 54-летний мужчина и 60-летняя женищина, вошли двое мужчин в масках.
Входя в квартиру, злоумышленники толкнули мужчину, который упал и почувствовал боль.
Затем мужчины потребовали у 60-летней женщины деньги и алкоголь.
Речь идет о знакомых пострадавшим мужчинах, полиция немедленно задержала одного из них на месте преступления. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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