В пожаре погибла пожилая женщина

По словам звонившего, на первом этаже живет пожилая женщина. Прибывшие на место спасатели обнаружили в полной дыма квартире погибшую 88-летнюю женщину.

В квартире загорелась кровать, по потом возгорание каким-то образом потухло, но женщина позвать на помощь и спастись не смогла.

Вероятно, пожар с трагическими последствиями возник из-за использования открытого огня.

По данным спасателей, в этом году в пожарах погибли 15 человек, почти половина из них были вызваны небрежным курением. В прошлом году за первые два месяца года в огне погибли 6 человек.

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