Генеральным секретарем Eesti 200 стал Игорь Таро(1)
В понедельник, 4 марта, правление Eesti 200 единогласно утвердило новым исполнительным директором партии депутата Рийгикогу Игоря Таро, который станет исполнять обязанности генерального секретаря, передает RusERR.
„Игорь является одним из основателей партии, имеет опыт построения организации и является тем самым уравновешенным лидером, который сегодня нужен Eesti200. Сильная сторона Игоря - это его многолетняя журналистская деятельность и его богатый опыт работы в местном самоуправлении“, - сказал председатель Eesti 200 Маргус Цахкна.
По словам Игоря Таро, основная его задача связана с объединением партийной команды. „У нас около тысячи энтузиастов по всей Эстонии. Они хотят внести свой вклад в реализацию главной цели Eesti 200 - внести изменения в эстонскую политику. В ближайшем будущем мы можем проявить себя как на европейских выборах, так и на выборах в местные органы власти. На муниципальных выборах 2025 года мы намерены добиться даже лучшего результата, чем в прошлый раз, а также изменений в некоторых самоуправления, поскольку ожидания этого велики как от Таллинна до Пылва, так и от Нарвы до Пярну“, - сказал Таро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.