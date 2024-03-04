Генеральным секретарем Eesti 200 стал Игорь Таро

По словам Игоря Таро, основная его задача связана с объединением партийной команды. „У нас около тысячи энтузиастов по всей Эстонии. Они хотят внести свой вклад в реализацию главной цели Eesti 200 - внести изменения в эстонскую политику. В ближайшем будущем мы можем проявить себя как на европейских выборах, так и на выборах в местные органы власти. На муниципальных выборах 2025 года мы намерены добиться даже лучшего результата, чем в прошлый раз, а также изменений в некоторых самоуправления, поскольку ожидания этого велики как от Таллинна до Пылва, так и от Нарвы до Пярну“, - сказал Таро.