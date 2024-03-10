Шоколад и косметика сильно подорожают из-за нового закона ЕС. Система должна быть отлажена к концу года

Каждый день из Африки в Амстердам, Гамбург и Антверпен на огромные промежуточные склады доставляют какао-бобы, которые затем отправляются к крупнейшим мировым производителям шоколада. По этой логистической цепочке будет нанесен ощутимый удар, который в свою очередь повысит цены на шоколадные изделия, косметику и медикаменты растительного происхождения, при производстве которых используется какао. С 30 декабря 2024 года все действующие на территории Евросоюза компании, включая такие, как Ferrero Group, Nestle и Mars, обязаны будут предоставлять доказательства того, что доставленные в Европу какао-бобы не способствовали уничтожению леса на другом континенте.