Как подсевший на новое вещество наркоман сам стал торговцем... смертью(32)
Около 300 граммов порошка, содержащего протонитазен, принадлежащий к группе нитазенов, нашли в доме Романа Станкевича, арестованного летом прошлого года. По его словам, все это было для личного пользования, пишет Eesti Päevaleht.
Eesti Päevaleht писал в феврале, как из-за нитазенов резко выросло число смертей от наркотиков – случаи гибели от передозировки за три года утроились. В 2021 году от передозировки умерло 39 человек. Когда в 2022 году нитазены поступили в продажу в Эстонии, число смертей от передозировки выросло до 80. Почти треть из них относились к нитазенам.
В прошлом году, по пока неполным данным, от передозировки наркотиков умерло 117 человек, у 56 из них установлена связь с употреблением нитазенов.
Роман Станкевич внес большой вклад в развитие рынка нитазенов. Он известен как один из первых, кто был осужден в суде за крупномасштабное обращение с опасными веществами, которые только что поступили на рынок наркотиков.