Как подсевший на новое вещество наркоман сам стал торговцем... смертью

Eesti Päevaleht писал в феврале, как из-за нитазенов резко выросло число смертей от наркотиков – случаи гибели от передозировки за три года утроились. В 2021 году от передозировки умерло 39 человек. Когда в 2022 году нитазены поступили в продажу в Эстонии, число смертей от передозировки выросло до 80. Почти треть из них относились к нитазенам.

В прошлом году, по пока неполным данным, от передозировки наркотиков умерло 117 человек, у 56 из них установлена ​​связь с употреблением нитазенов.

Роман Станкевич внес большой вклад в развитие рынка нитазенов. Он известен как один из первых, кто был осужден в суде за крупномасштабное обращение с опасными веществами, которые только что поступили на рынок наркотиков.

Станкевич не имеет гражданства, но когда его спросили, готов ли он покинуть Эстонию на пять-десять лет, если его признают виновным, он ответил: „Куда мне ехать? У меня здесь мама, папа, дочь, бабушка, брат и другие родственники. Я родился в Эстонии!“