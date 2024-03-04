Одинокий швед в Нарве почти неделю живет на улице. Но от помощи отказывается(2)
В Нарве почти неделю на скамейке у границы сидит швед. С ним рядом стоят его чемодан и сумки. Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, с мужчиной неоднократно разговаривали полицейские, но до сих пор он отказывается идти в социальный центр, а также не хочет возвращаться домой.
„Запрета на нахождение на улицах нет, - прокомментировали в Департаменте погранохраны. - Однако, поскольку погода еще прохладная, полиция следит за мужчиной, чтобы убедиться, что его здоровью ничего не угрожает“.
RusDelfi писал историю шведа Магнуса (имя известно со слов мужчины - ред.), который ехал в Россию, чтобы найти себе русскую жену и, если повезет, встретиться с президентом. У него нет оснований, чтобы въехать в Россию. Его не пустили через границу, поэтому он остался в Нарве, так как в приграничном городе тоже живут славянские женщины, а возвращаться в Швецию он не желает. Магнус считает, что его страна совершила преступление против его семьи. Какое-то время, пока позволяли деньги, мужчина жил в местной гостинице. Что делать дальше, он не знает, пока просто живет в Нарве, на скамейке. Городские власти в курсе ситуации, но оказать помощь без согласия человека они не имеют права. При желании Магнус временно может пойти жить в Социальный дом. К мужчине время от времени подходят горожане, предлагая помощь, но мужчина обычно отказывается.
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