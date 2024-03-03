Швед поселился на скамейке в Нарве. Он ищет себе жену и мечтает жить в России

Магнус Карлссон (так мужчина представился репортеру - ред.) полагает, что шведское правительство совершило преступление в отношении его семьи, поэтому он не хочет возвращаться на родину. Он мечтает встретить славянскую женщину, с которой у него будет любовь и много детей, а еще был бы рад пообщаться лично с Путиным. С этой целью он и направлялся в Россию. Но ему не хватило нужных документов, чтобы пересечь границу. На вид ему лет 60 с небольшим, а по факту 74 года. „Я совсем одинокий мужчина, у меня нет родителей, нет братьев и сестер“, - по-английски говорит мужчина.

До этого почти полгода швед жил в местной гостинице. Но он начал вести себя слишком неадекватно, хотя не агрессивно. Магнус активно высказывал свою симпатию политике российского президента и навязчивое желание найти славянскую жену. Кроме того, у мужчины закончились деньги. Его отвезли в cоциальный дом. Но Магнус оттуда ушел, назвав персонал учреждения нацистами. Он вообще полагает, что в Европе много нацистов.

Во время общения с репортером вечером 2 марта мужчина вел себя спокойно, рассказывая свою историю. Конкретного плана, что делать дальше, он не назвал, а только высказал сожаление, что не удалось попасть в Россию. Оказалось, что к нему уже приезжала полиция, предложила отвезти снова в cоциальный дом, но он отказался. Один из источников RusDelfi сообщил, что у шведа есть предписание покинуть Эстонию до 29 марта.

Информация, что недалеко от границы сидит человек с чемоданами, по-русски не говорит, может общаться на шведском и на английском появилась в нескольких нарвских фейсбук-сообществах днем 2 марта. Вечером девушка в одной из групп добавила комментарий, что говорила с Магнусом, и поскольку знает шведский язык, связалась с полицией Швеции. По ее словам, никто там в розыск его не объявлял. Комментарий нарвской полиции редакция запросила. Социальный Департамент города в курсе ситуации с этим мужчиной.