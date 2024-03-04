Доход от продаж у предприятий розничной торговли снова сократился

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в декабре доход от продаж сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 5%, то в январе снижение несколько ускорилось. „Наибольшее влияние на снижение дохода от продаж в январе оказали магазины промышленных товаров, где доход от продаж снизился по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 13%“, — добавила Пихлак.

Доход от продаж среди магазинов промышленных товаров более всего (на 27%) снизился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. У магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, доход от продаж сократился на 20%, у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не в магазинах, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах — на 16%. Доход от продаж сократился также у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь (на 9%), у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (9%), у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т.н. универмаги; на 3%), а также у аптек и магазинов косметических товаров (1%).

Доход от продаж у продовольственных магазинов по сравнению с январем прошлого года сократился на 6%, при этом у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, продажи увеличились на 9%.

По сравнению с декабрем доход от продаж у предприятий розничной торговли в январе сократился на 22%. Это является характерным для этого месяца снижением после рождественских и новогодних распродаж. На основе сезонно и календарно скорректированных данных продажи сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 3%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.