ФОТО | В центре Таллинна возобновились дорожные работы. Нервы водителей испытывают на прочность(17)
С сегодняшнего дня в Таллинне возобновились работы по прокладке трамвайных путей в порт Ванасадам, что повлекло за собой изменения в организации движения на перекрестке у Горхолла и в окрестностях улицы Ахтри.
„Огромные дорожные пробки, - так описал ситуацию в 9 утра фотограф Delfi. - Транспорт стоит в обоих направлениях — как с Рейди теэ в направлении Каламая, так и в сторону бульвара Пыхья у Горхолла.
Организацией движения на перекрестках занимаются регулировщики. С сегодняшнего дня автобусы нескольких маршрутов направлены в объезд, до вечера 3 мая трамваи 1-го, 2-го и 5-го маршрутов будут ходить как обычно.
Строительство трамвайной линии в Старый порт начнется на участке бульвара Мере между улицами Суур-Раннавярав и Садама, а также на пересечении улиц Ахтри и Хобуяама, в связи с чем произойдут временные изменения в организации движения в центре города.
В связи с началом строительных работ будет перекрыто движение на бульваре Мере в направлении центра города между улицами Суур-Раннавярав и Ахтри, а также улица Ахтри в направлении Рейди теэ и Пирита.
Движение с Раннамяэ теэ и бульвара Пыхья в сторону Пирита будет перенаправлено на бульвар Пыхья и по ведущим в Пыхья-Таллинн полосам бульвара Мере, а также по ведущему в направлении центра ответвлению улицы Ахтри.
Движение на перечисленных отрезках дорог станет двухсторонним. Частичное открытие движения на бульваре Мере планируется в июле, а полное – к сентябрю. После частичного открытия бульвара Мере будет перекрыто движение на Раннамяэ теэ.
Восстановление обычной организации движения на Ахтри планируется в первой половине июня. В других зонах строительства трамвайной линии в Старый порт весной сохранится существующая временная организация движения, в которой в летний период произойдут локальные изменения, и отрезки улиц будут открываться по мере продвижения работ.
В связи со строительными работами с начала рабочего дня 4 марта до конца рабочего дня 7 июня автобусы маршрутов № 2, 3, 8, 20, 20A, 21, 21B, 34, 38, 41, 41B, 66, 73, 91, 92, 93 и 96 будут направлены в объезд.
Трамваи № 1, 2 и 5 будут ходить по обычному маршруту до вечера 3 мая. После создания кольца для разворота трамваев на территории стадиона возле бастиона Скооне коплиское направление с 6 мая будет обслуживать временный трамвайный маршрут № 1 Копли – Горхолл. Обычное движение трамваев в направлении Копли восстановится в августе. Во время строительства разворотного кольца в период с 20:00 3 мая до конца дня 5 мая движение трамваев в сторону Копли будет приостановлено. Трамвайный маршрут № 1 не будет работать с 20:00 3 мая до конца дня 5 мая, трамваи маршрутов № 2 и 5 не будут ходить с 20:00 3 мая по 18 августа.
В результате строительства трамвайной линии в Старый порт будет создан новый 2,5-километровый отрезок трамвайных путей, начинающийся от перекрёстка улиц Кивисилла и Гонсиори и доходящий до бульвара Пыхья. Запустить трамвайное движение по новой трассе планируется этой осенью, однако при этом продолжится укладка покрытия на проезжей части и тротуарах, установка средств регулировки движения, павильонов ожидания и прочего уличного инвентаря, а также работы по озеленению. Окончательно завершатся работы в начале 2025 года. Проект финансируется из средств восстановительного фонда Европейского Союза NextGenerationEU. За процессом строительства трамвайной линии в Старый порт можно следить на странице tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.
На остановках общественного транспорта на изменяющихся маршрутах размещены инфоматериалы. На всех маршрутах, направленных в объезд, обеспечены возможности пересадки на ближайших остановках общественного транспорта. На маршрутах, направленных в объезд, возможны отклонения от графика, а в центре города путь к остановкам может удлиниться. Информация о маршрутах, графиках движения и остановках опубликована на сайте transport.tallinn.ee.
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