Страны Балтии ограничивают ввоз сельхозпродукции из России. Эстония пока воздерживается от аналогичных шагов

Латвия, приняв такое решение, стала первой в Евросоюзе страной, ограничившей импорт продовольствия из России. Несмотря на многочисленные санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, до сих пор санкции не затрагивали продукты питания. Импорт сельхозпродукции, установленный Латвией, касается также Беларуси, он действует до 1 июля 2025 года.

В ЕС Латвия занимала второе место после Италии по импорту сельскохозяйственной продукции из России. Так, в 2023 году Латвия импортировала 360 000 тонн зерна (годом ранее 102 000 тонны). „В прошлом году в Латвию было ввезено дешевое российское зерно. В результате нечестной конкуренции из портов и местных рынков вытесняют предприятия Латвии и других стран ЕС „, - сказал министр земледелия Латвии Армандс Краузе.