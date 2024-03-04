04.03.2024, 17:15
Страны Балтии ограничивают ввоз сельхозпродукции из России. Эстония пока воздерживается от аналогичных шагов
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На прошлой неделе парламент Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России. Эстония не спешит принимать такое же решение, надеясь на общее решение Евросоюза, пишет Delfi Ärileht.
Латвия, приняв такое решение, стала первой в Евросоюзе страной, ограничившей импорт продовольствия из России. Несмотря на многочисленные санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, до сих пор санкции не затрагивали продукты питания. Импорт сельхозпродукции, установленный Латвией, касается также Беларуси, он действует до 1 июля 2025 года.