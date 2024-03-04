Экономика
04.03.2024, 17:15

Страны Балтии ограничивают ввоз сельхозпродукции из России. Эстония пока воздерживается от аналогичных шагов

 
Kadri Sildmets
kadri.sildmets@arileht.ee
Латвия запретила импорт российской сельскохозяйственной продукции, Литва строже проверяет зерно из России.
Латвия запретила импорт российской сельскохозяйственной продукции, Литва строже проверяет зерно из России.
ФОТО: Mikhail Leonov | Shutterstock.com via PuzzlePix

На прошлой неделе парламент Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России. Эстония не спешит принимать такое же решение, надеясь на общее решение Евросоюза, пишет Delfi Ärileht.

Латвия, приняв такое решение, стала первой в Евросоюзе страной, ограничившей импорт продовольствия из России. Несмотря на многочисленные санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, до сих пор санкции не затрагивали продукты питания. Импорт сельхозпродукции, установленный Латвией, касается также Беларуси, он действует до 1 июля 2025 года.

В ЕС Латвия занимала второе место после Италии по импорту сельскохозяйственной продукции из России. Так, в 2023 году Латвия импортировала 360 000 тонн зерна (годом ранее 102 000 тонны). „В прошлом году в Латвию было ввезено дешевое российское зерно. В результате нечестной конкуренции из портов и местных рынков вытесняют предприятия Латвии и других стран ЕС „, - сказал министр земледелия Латвии Армандс Краузе.

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