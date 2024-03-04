ЧП и криминал
04.03.2024, 07:50

Пассажир получил травмы, упав из-за резкого торможения автобуса

 
ФОТО: Ester Vaitmaa, tehisaru: Midjourney.com | Delfi Meedia

В воскресенье в Таллинне в результате ДТП в салоне городского автобуса упал и получил травмы пассажир, сообщает ERR.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в 11:47 у дома номер 17 на Ранна теэ. Неизвестный белый автомобиль не уступил дорогу городскому автобусу Solaris Urbino, который собирался отъехать от остановки „Меривялья“.

Автобус затормозил, чтобы избежать столкновения, в результате чего в салоне упал 64-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

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