04.03.2024, 07:50
Пассажир получил травмы, упав из-за резкого торможения автобуса
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в 11:47 у дома номер 17 на Ранна теэ. Неизвестный белый автомобиль не уступил дорогу городскому автобусу Solaris Urbino, который собирался отъехать от остановки „Меривялья“.
Автобус затормозил, чтобы избежать столкновения, в результате чего в салоне упал 64-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.
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