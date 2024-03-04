Пассажир получил травмы, упав из-за резкого торможения автобуса

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в 11:47 у дома номер 17 на Ранна теэ. Неизвестный белый автомобиль не уступил дорогу городскому автобусу Solaris Urbino, который собирался отъехать от остановки „Меривялья“.

Автобус затормозил, чтобы избежать столкновения, в результате чего в салоне упал 64-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

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