Президент подписал указ о проведении выборов в Европейский парламент

Выборы в Европейский парламент будут проходить в Эстонии с понедельника, 3 июня, до воскресенья, 9 июня.

Карис констатировал, что голосующих на выборах в Европарламент обычно меньше, чем тех, кто отдает свой голос на выборах в Рийгикогу или в местные органы власти, но посоветовал отказаться от такого безразличия.

„Обещаю внимательно наблюдать за выборами в Европарламент и призываю всех остальных сделать то же самое. Правдоподобные мечты, реальное сотрудничество, в том числе в сфере обороны, понимание Европейским союзом нужд граждан, а также доверие к партнерам будут продвигать Европу вперед“, – сказал президент.

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