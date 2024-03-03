Райк о новом главе Нарвской больницы: он занимался мертвыми, а в Нарве все-таки живые люди
Бывший мэр Нарвы Катри Райк прокомментировала решение совета Нарвской больницы освободить от должности члена правления и руководителя лечебного учреждения Аго Кыргвеэ в связи с нарушением им финансовой дисциплины. Новым руководителем станет Юллар Ланно, который с 2020 по 2021 год был генеральным директором Департамента здоровья.
„Юллар Ланно занимался мертвыми людьми, в Нарве все-таки живые люди (Ланно 14 лет руководил Эстонским институтом судебной экспертизы – прим. ред)“, – сказала Райк порталу rus.err.ee.
Бывший мэр Нарвы отметила, что новому человеку надо дать возможность проявить себя, но констатировала, что ее общение с Ланно во время пандемии оставляло желать лучшего.
„Но все же опыт Юллара Ланно и опыт доктора Кыргвеэ как врача и человека, который строил Тартускую скорую помощь и сам действующий врач, на мой личный взгляд, несравнимы. Доктор Кыргвеэ был на своем месте, но, как всегда, такие люди с достаточно трудным характером, и он, в том числе. Он руководитель тяжелой рукой, и я сама тоже“, – отметила Райк.
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