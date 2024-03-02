Кадри Симсон: Евросоюз увеличит закупку газа в Азербайджане вместо российского

„Мы достигли ряда договоренностей. Среди них: увеличение объемов экспорта газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году, а также необходимость увеличения пропускной способности имеющейся газотранспортной инфраструктуры“, – сказала Симсон.

В 2023 году Азербайджан поставил в Европу около 12 млрд кубометров газа.

Симсон добавила, что Россия показала себя как ненадежный партнер по поставкам газа в Европу.

„Мы сейчас работаем по трем направлениям: мы диверсифицировали маршруты поставок газа за счет Азербайджана, Норвегии и других стран. Кроме того, смогли привлечь дополнительные объемы газа и в то же время достигли большой экономии в потреблении“, – сказала еврокомиссар.

Кроме того, ЕС и Азербайджан подписали три документа о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Азербайджан поставляет газ в Европу через Южный газовый коридор. Он состоит из нескольких частей: Южнокавказского газопровода (Баку – Тбилиси – Эрзурум), Трансанатолийского газопровода TANAP в Турции и его продолжения в Европе – Трансадриатического газопровода TAP, ведущего в Италию.

Азербайджан начал поставлять газ в Европу в конце 2020 года. В июле 2023 года ЕС и Баку подписали меморандум об увеличении поставок газа. Албания стала уже девятым европейским клиентом Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии и Сербии.