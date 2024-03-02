Переход на эстонский язык обучения: Таллиннский департамент образования обещает помочь в найме педагогов
В связи с переходом на эстоноязычное обучение школы и детские сады Таллинна сталкиваются с необходимостью найти больше учителей, чем обычно. Поэтому город начинает комплексную поддержку по поиску персонала, которая включает в себя совместный маркетинг, направленный на кандидатов в учителя, а также упрощение процесса включения в работу для учителей.
По словам вице-мэра Андрея Канте, с нового учебного года многие педагоги не смогут преподавать предметы до тех пор, пока не достигнут уровня владения эстонским языком B2, что требует от учебных заведений поиска новых преподавателей. „Мы знаем, что учителей не хватает даже в обычных условиях, сейчас школам и детским садам приходится искать одновременно ещё больше новых педагогов. Для этого мы создали в таллиннском департаменте образования должность руководителя по подбору персонала, чтобы оказывать необходимую профессиональную поддержку школам и детским садам“, — пояснил Канте.
К работе руководителя по подбору персонала в таллиннском департаменте образования 21 февраля приступила Аннели Танк. Её основная задача – создание централизованной системы подбора персонала и сотрудничество с руководителями учебных заведений Таллинна. До этого Аннели Танк в числе прочего занималась наймом преподавателей эстонского языка и культуры для работы за рубежом, чтобы повысить известность Эстонии.
„Наша общая цель – обеспечить лучшее образование всех детей и молодёжи. Для этого нам нужно больше хороших учителей, которые хотят и знают, как поддерживать молодых людей на их пути обучения, одновременно реализуя себя. Среди нас много людей, которые могли бы, возможно, заново открыть в себе учительское призвание, однако нам нужно больше поощрять и поддерживать их. Это возможно только при успешном сотрудничестве со школами, семьями и обществом в целом“, — рассказывает руководитель по подбору персонала Аннели Танк о запланированных действиях.
Предлагая поддержку в поиске персонала, Таллинн планирует сделать профессию учителя заметнее как в городском пространстве, так и среди различных целевых групп, стимулировать возвращение в школу и смену карьеры. Совместно с образовательными учреждениями города будет создана единая среда для поиска персонала, позволяющая снизить нагрузку на школы и детские сады. Также важно предоставить оказываемую опытными рекрутерами поддержку включения новых учителей в работу как можно большему числу учебных заведений по всему Таллинну.
Задача руководителя по подбору персонала представить потенциальным кандидатам таллиннские учебные заведения как привлекательных работодателей и рабочие места, консультировать и поддерживать руководство учебных заведений, а также гармонизировать процесс подбора персонала, чтобы обеспечить высококачественную и ориентированную на клиента услугу подбора персонала. Она устанавливает контакт с теми, кого может заинтересовать профессия учителя – бывшими учителями, людьми с высшим образованием в других областях и т. д. В сотрудничестве с отделом методологии и компетенций таллиннского Дома учителя при поступлении на работу учителям будет предоставляться гибкая переподготовка и консультация по выбору схемы обучения на пути к получению квалификации.