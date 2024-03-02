Переход на эстонский язык обучения: Таллиннский департамент образования обещает помочь в найме педагогов

По словам вице-мэра Андрея Канте, с нового учебного года многие педагоги не смогут преподавать предметы до тех пор, пока не достигнут уровня владения эстонским языком B2, что требует от учебных заведений поиска новых преподавателей. „Мы знаем, что учителей не хватает даже в обычных условиях, сейчас школам и детским садам приходится искать одновременно ещё больше новых педагогов. Для этого мы создали в таллиннском департаменте образования должность руководителя по подбору персонала, чтобы оказывать необходимую профессиональную поддержку школам и детским садам“, — пояснил Канте.

К работе руководителя по подбору персонала в таллиннском департаменте образования 21 февраля приступила Аннели Танк. Её основная задача – создание централизованной системы подбора персонала и сотрудничество с руководителями учебных заведений Таллинна. До этого Аннели Танк в числе прочего занималась наймом преподавателей эстонского языка и культуры для работы за рубежом, чтобы повысить известность Эстонии.

„Наша общая цель – обеспечить лучшее образование всех детей и молодёжи. Для этого нам нужно больше хороших учителей, которые хотят и знают, как поддерживать молодых людей на их пути обучения, одновременно реализуя себя. Среди нас много людей, которые могли бы, возможно, заново открыть в себе учительское призвание, однако нам нужно больше поощрять и поддерживать их. Это возможно только при успешном сотрудничестве со школами, семьями и обществом в целом“, — рассказывает руководитель по подбору персонала Аннели Танк о запланированных действиях.