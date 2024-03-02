02.03.2024, 20:50
В Эстонии молодежи живется намного лучше, чем в Латвии и Литве(4)
ФОТО: Pexels.com
Среди жителей Эстонии от 15 до 29 лет страдают от материальной и социальной необеспеченности менее 2,1% респондентов, согласно данным Евростата, что обеспечило стране 9-10 место (вместе с Нидерландами).
В Латвии и Литве значительно больше молодежи находится в материально или социально небезопасных условиях (4,5% и 4,8% соответственно). Даже Финляндия (2,6%) и Швеция (2,8%) отстают от Эстонии, пишет dv.ee.
В тройку стран с лучшими показателями вошли Люксембург, Австрия (обе 1,1%) и первом месте - Словения (0,5%). Средний показатель по Евросоюзу составляет 6,1%.
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