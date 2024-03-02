В Эстонии молодежи живется намного лучше, чем в Латвии и Литве

В Латвии и Литве значительно больше молодежи находится в материально или социально небезопасных условиях (4,5% и 4,8% соответственно). Даже Финляндия (2,6%) и Швеция (2,8%) отстают от Эстонии, пишет dv.ee.

В тройку стран с лучшими показателями вошли Люксембург, Австрия (обе 1,1%) и первом месте - Словения (0,5%). Средний показатель по Евросоюзу составляет 6,1%.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.