Выглядит как настоящая? В Эстонии в продаже появилась „рыба“ напечатанная на 3D-принтере

„Популяция многих видов рыб, например, камбалы, сегодня находятся в плачевном состоянии. Угорь и Балтийская треска находятся под угрозой исчезновения, не лучше дела обстоят и с сигом. Ситуация с чрезмерным выловом рыбы вызывает тревогу, и нашей обязанностью является предоставление альтернатив, которые способствуют сохранению морской среды“, – говорит Катрин Батс, руководитель по ведению ответственного бизнеса Rimi в Эстонии.

Rimi уже многие годы сотрудничает с различными предприятиями, работающими в области поиска новых эко-идей. „Мы с удовольствием предоставляем возможность развития малым инновационным предприятиям, поддерживая их выход на рынок и разработку устойчивых продуктов питания. На этот раз во время хакатона Rimi на тему розничной торговли нас заинтересовала австрийская компания Revo Foods, чьи ученые разработали инновационную растительную „рыбу“. Хотя растительная „рыба“ и ранее встречалась на полках в магазинах, данный продукт отличается от аналогов благодаря 3D-печати“, – говорит Батс.

Менеджер по продажам Revo Foods Эмилио Арагон подчеркнул, что цель компании – предложить вкусные и здоровые альтернативы традиционным рыбным продуктам. „Наши продукты предоставляют потребителям не только богатые вкусовые ощущения, но и способствуют сохранению морской среды, сокращая негативное воздействие от вылова рыбы. Наше производство потребляет на 75% меньше углекислого газа и на 95% меньше пресной воды по сравнению с выращиванием настоящего лосося. При этом продукт богат белком и Омега-3 жирными кислотами“, – отметил Арагон. Продукция Revo Foods продается в 20 странах по всей Европе.

Растительную „рыбу“, изобретенную австрийскими учеными и поклонниками вегетарианской пищи, с февраля можно найти в Rimi в Эстонии, Латвии и Литве. На полках можно найти четыре растительных „рыбных продукта“ – две альтернативы лососю (гравлакс и обычный лосось) и две рыбные пасты (тунец и лосось).

Rimi уже многие годы является единственной торговой сетью в Эстонии, которая продает только сертифицированные виды рыб, исключая тем самым продажу рыб, которые находятся под угрозой исчезновения или добываются способами, наносящими вред морской экосистеме. Рыбные запасы Балтийского моря находится в критическом состоянии, и многие виды рыб находятся под угрозой из-за чрезмерного вылова. Кроме того, NASA объявило Балтийское море мертвой зоной, что делает его сложной средой обитания для любых морских видов. Важным шагом в улучшении ситуации является смелость делать более устойчивые выборы при приготовлении еды.