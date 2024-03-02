Обратный эффект от автоналога: в Эстонии стали больше покупать большие дизельные автомобили

„Последние лет десять жители Эстонии предпочитали вместительные полноприводные автомобили, но ожидаемый налог на автомобили и растущая экологическая сознательность меняют эту привычку“, — говорит Соодла. „Новые автомобили становятся всё дороже, стоимость жизни растет, а вступающий в силу в следующем году налог на автомобили сделает владение большим и мощным транспортным средством более обременительным для автовладельцев“.

Для многих автомобили перестали быть эмоциональной покупкой, и люди стали более рационально взвешивать свой выбор и необходимость дорогостоящего транспортного средства. Компактные и экологичные автомобили более доступны для потребителей, будущее налоговое бремя ниже, поэтому продажи электромобилей растут с каждым годом.

Однако в этом году мы можем увидеть небольшое увеличение активности на рынке больших дизельных автомобилей, которые больше всего пострадают от налога на автомобили. „Новые универсалы и внедорожники будут заказывать в спешке, чтобы зарегистрировать их в этом году и таким образом избежать налога на регистрацию в 2025 году“, — говорит Соодла.

Спрос на электромобили вряд ли резко возрастет в этом году, но предложение, безусловно, увеличится. Например, на рынок уже поступили первые автомобили от китайских производителей, и вполне вероятно, что потребители увидят дальнейшее увеличение предложений, ориентированных на кошелек. Кроме того, лизинговые предложения также стимулируют покупку экологически чистых автомобилей, так что стимул для покупки электромобиля очень велик.