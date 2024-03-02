Isamaa инициирует публичное обращение к президенту из-за автоналога

В ходе рассмотрения в Рийгикогу проекта налога на автомобили коалиция Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов решила проигнорировать самый большой сбор подписей в новой независимой Эстонии – более 77 000 подписей против автоналога, собранных Эстонским союзом автовладельцев. Поэтому Isamaa инициирует обращение к президенту республики.

„Правительственные партии сделали перед общественностью вид, что еще не согласовали детали налога на автомобили, но на самом деле Рийгикогу единогласно продвигается к его введению. И это несмотря на то, что более двух третей общества оценивают этот налог деструктивно. Поскольку политики, возглавляющие страну, не прислушиваются к мнению общественности, мы обращаемся к президенту республики“, - заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

Петиция, которая собирает поддержку людей как на бумаге, так и в цифровом виде, гласит: „Подписавшие петицию просят вас не объявлять закон о налоге на автомобили. Мы считаем, что введение автоналога несправедливо и является чрезмерным бременем для людей и компаний в сегодняшней экономической ситуации. Эстония — малонаселенная страна, поэтому для многих семей владение автомобилем является необходимостью. Именно место проживания во многом определяет частоту использования автомобиля. Введение налога на автомобили является ограничением частной собственности, препятствует свободе передвижения и ухудшает положение семей с детьми и особенно людей с особыми потребностями“.

„Несправедливость усугубляется еще и тем, что налог на автомобили применяется задним числом, и под этот налог подпадают транспортные средства, которые уже эксплуатируются сегодня. В то же время во время выборов в Рийгикогу ни одна правительственная партия не просила народного мандата на введение налога на автомобили“, - также написано в обращении.

Собранные под обращением подписи будут переданы президенту Эстонии в случае принятия Рийгикогу закона об автомобильном налоге.

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