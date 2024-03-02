ФОТО и ВИДЕО | Артиллерийский батальон испытал новые боеприпасы

Командир артиллерийского батальона подполковник Аллан Райдма рассказал, что нынешнее развитие артиллерии Сил обороны Эстонии характеризуется девизом citius, fortius, longius – в сторону большей скорости, (огневой) мощи и дальности стрельбы.

Новый 155-мм осколочно-фугасный снаряд немецкого производителя Rheinmetall предназначен для поражения пехоты и среднебронированных целей на расстоянии до 40 километров. Назначение высокоточного снаряда VULCANO с дальностью до 70 километров – поражение среднебронированных точечных целей. Этот боеприпас может применяться как против неподвижных, так и против движущихся целей.

В ближайшее время артиллеристы дивизии также будут вооружены снарядами, предназначенными для поражения бронетехники противника. Противотанковый снаряд BONUS содержит автономные бронебойные боевые части по принципу „выстрелил и забыл“ и имеет дальность действия около 35 километров.

Основной задачей артиллерийского батальона в военное время является поддержка пехоты и маневренных подразделений огнем с закрытых позиций и уничтожение высокоэффективных целей. Артиллерийский батальон является центром навыков и опыта ведения огня с закрытых позиций в Силах обороны.

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