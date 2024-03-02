Нарушения обойдутся дорого. Штрафы CityBee для клиентов становятся жестче

Компания ужесточает наказания за опасное и хулиганское вождение, также CityBee будет бороться с использованием учетной записи другого человека в личных целях. Если вы захотите в будущем выехать из стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония) на автомобиле CityBee, вам необходимо подать заявление на получение письменного разрешения.