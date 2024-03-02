02.03.2024, 14:00
Нарушения обойдутся дорого. Штрафы CityBee для клиентов становятся жестче
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе компания CityBee, предлагающая услуги по прокату автомобилей, разослала своим клиентам обновленные условия пользования автомобилями. При поездке на арендной машине следует быть осторожным, поскольку штрафы обойдутся значительно дороже.
Компания ужесточает наказания за опасное и хулиганское вождение, также CityBee будет бороться с использованием учетной записи другого человека в личных целях. Если вы захотите в будущем выехать из стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония) на автомобиле CityBee, вам необходимо подать заявление на получение письменного разрешения.