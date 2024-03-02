ФОТОРЕПОРТАЖ | Бутерброд на фоне танка, двойник Путина и флаг своими руками: интересные кадры Дня независимости

Андрес Путтинг работает фотографом в День независимости Эстонской республики последние 15 лет: „На этот раз я почти целый день находился на улицах Таллинна с фотоаппаратом и наблюдал за происходящим с точки зрения обычного человека, которому нечего делать в банкетном зале „Эстония“. Я поймал на камеру и смешные, и заставляющие задуматься моменты.