В Кейла объявленный в розыск мужчина вломился в частный дом

В доме было разбито оконное стекло – вероятно, так мужчина и получил травмы. Патруль сообщил о произошедшем полиции, и прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали еще одного мужчину и женщину. Позже выяснилось, что они побывали и в строении, где находилась баня – оно не было заперто. Мужчина, забравшийся в дом через окно, ранее был объявлен полицией в розыск.

Согласно недавно опубликованным данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году число краж было самым большим начиная с 2016 года, то есть уровень преступности растет. Лучший способ защитить свой дом – установить охранную систему, и хотя большинство из нас понимает, что охрана дома необходима, в Эстонии ею пользуются лишь около 30 000 семей. Одна из причин в том, что люди считают, мол, со мной этого не произойдет. Однако, согласно результатам исследования, проведенного в 2021 году G4S совместно со службой „Помощь жертвам“, за последние десять лет воры наведались в 77 000 домохозяйств Эстонии.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла отмечает, что часто люди отказываются от охранной системы еще и потому, что считают, что устанавливать ее сложно и дорого. В действительности охранные системы не требуют масштабной перестройки здания, подходящее решение найдется для каждого жилища.

Владелец дома, решивший установить охранную систему, сталкивается с дилеммой: предпочесть беспроводное решение или систему с проводами? Выбор можно проиллюстрировать примером интернет-соединения. Если в вашем доме есть оптоволоконный кабель, 4G-роутер вам, вероятно, не потребуется. То же касается и охранной системы: если кабели проложены, в любом случае стоит предпочесть систему с проводами.