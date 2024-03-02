В Кейла объявленный в розыск мужчина вломился в частный дом(4)
Недавно из частного дома в Кейла поступили сигналы тревоги, сообщавшие о взломе, на ситуацию отреагировал патруль G4S. Прибыв на объект, охранник увидел во дворе следы и кровь – идя по ним, он нашел во дворе мужчину и задержал его.
В доме было разбито оконное стекло – вероятно, так мужчина и получил травмы. Патруль сообщил о произошедшем полиции, и прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали еще одного мужчину и женщину. Позже выяснилось, что они побывали и в строении, где находилась баня – оно не было заперто. Мужчина, забравшийся в дом через окно, ранее был объявлен полицией в розыск.
Согласно недавно опубликованным данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году число краж было самым большим начиная с 2016 года, то есть уровень преступности растет. Лучший способ защитить свой дом – установить охранную систему, и хотя большинство из нас понимает, что охрана дома необходима, в Эстонии ею пользуются лишь около 30 000 семей. Одна из причин в том, что люди считают, мол, со мной этого не произойдет. Однако, согласно результатам исследования, проведенного в 2021 году G4S совместно со службой „Помощь жертвам“, за последние десять лет воры наведались в 77 000 домохозяйств Эстонии.
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла отмечает, что часто люди отказываются от охранной системы еще и потому, что считают, что устанавливать ее сложно и дорого. В действительности охранные системы не требуют масштабной перестройки здания, подходящее решение найдется для каждого жилища.
Владелец дома, решивший установить охранную систему, сталкивается с дилеммой: предпочесть беспроводное решение или систему с проводами? Выбор можно проиллюстрировать примером интернет-соединения. Если в вашем доме есть оптоволоконный кабель, 4G-роутер вам, вероятно, не потребуется. То же касается и охранной системы: если кабели проложены, в любом случае стоит предпочесть систему с проводами.
У беспроводной охранной системы есть свои преимущества. Она проста в установке и подходит для всех домов. Единственное условие – чтобы температура в помещении (или в помещениях) не опускалась ниже пяти градусов. „Это хороший выбор, например, для семей, которые снимают дом и хотят гибкое решение“, – сказал Пярьяла и добавил, что беспроводная система не занимает много места и ее легко можно забрать с собой в новый дом.
Эффективная охранная система защищает дом даже в случае аварийного отключения электричества. „Некоторые воры настолько хитры, что отключают электричество в щитке и надеются, что дом останется без защиты“, – рассказал эксперт по безопасности.
Хорошее охранное оборудование снабжено аккумуляторами, которые, в зависимости от системы, продержатся до суток. Так что вы можете быть уверены, что ваш дом будет под охраной, даже если электричество отключится на пару часов.
Современные охранные системы очень умны. „Всем можно управлять через приложение. Например, указать, хотите ли вы поставить под охрану весь дом или определенную зону, – привел пример Пярьяла. – Многим семьям нравится, что, когда дети одни дома, можно отдельно активировать охрану дверей и окон“.