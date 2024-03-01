01.03.2024, 22:00
„Нет сил больше приплачивать“. Очередное мясное производство закрывает двери(7)
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA
„Нашей основной деятельностью всё же является производство молока. Так как небольшое мясное производство и птицеферма работали в убыток, нам пришлось закрыть эти направления“, - пояснил руководитель компании Kehtna Mõisa OÜ Мярт Рийсенберг.
Он сообщил изданию Maaleht, что это решение было тщательно обдумано в правлении фирмы, в которое также входит его сын Сийм Рийсенберг, исполнительный директор компании. Так что предстоящее закрытие птицефермы и мясного производства не было спонтанным эмоциональным решением.