Языковой департамент предложил требовать от уборщиков и поваров школ как минимум категорию А2

„Мы предложили, чтобы у повара, который общается с учениками, был уровень А2. Он варит кашу, но потом еще накладывает ее ученикам и спрашивает, понравилось ли им и хотят ли они добавки. Если ребенок хочет спросить что-нибудь, повар должен быть способен эти вещи объяснить. И, вероятно, уровня А2 будет достаточно“, - сказал глава Языкового департамента Ильмар Томуск.

По предложению Языкового департамента, языковые требования к уборщикам должны предъявляться, если они действительно общаются с учениками и учителями школы. В случае поваров, если школа заказывает услуги другой фирмы, то и ответственность перекладывается на поставщика услуги.

Министерство образования заявляет, что понимает необходимость языковых требований для вспомогательного персонала школы, но решения еще не приняты.

„Реформа перехода на обучение на эстонском языке, которую мы проводим, во многом основана на том, что ребенок, который ежедневно проводит большую часть дня в образовательном учреждении, должен находиться в эстоноязычной среде. Нужно ли повышать уровень владения языком специально для поваров, думаю, сегодня говорить об этом сложно и рано“, - сказал глава отдела языковой политики Министерства образования и науки Андеро Адамсон.

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