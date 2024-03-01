ФОТО | Проститься с Навальным жители Эстонии пришли к посольству России. Люди возлагали цветы, зажигали свечи

Команда Навального призвала т ех, кто н е может проститься с политиком в Москве, приходить к мемориалам в своих городах к 19 часам по местному времени. Акции памяти уже объявлены и проходят во многих городах Европы.

В Иерусалиме служители Александровского подворья провели панихиду по Навальному у Порога Судных Врат — православной святыни на территории подворья, пишет Радио Свобода. Считается, что порог этих древних ворот переступал Христос, идя на казнь. В Тбилиси и Батуми люди приносят цветы и свечи к стихийным мемориалам. В столице Грузии с Навальным прощаются у секции интересов России в посольстве Швейцарии (у России нет своего посольства в Тбилиси, дипломатические отношения между странами были разорваны в 2008 году после вооружённого конфликта между ними). В Праге у российского посольства собрались десятки человек с цветами. Они устроили импровизированный концерт. Площадь у посольства носит имя Бориса Немцова — она была так именована в 2020 году по просьбам горожан.