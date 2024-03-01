ФОТО | Проститься с Навальным жители Эстонии пришли к посольству России. Люди возлагали цветы, зажигали свечи
Сегодня в России прошли похороны российского политика Алексея Навального. В 19:00 люди собрались перед посольством России в Таллинне, чтобы зажечь свечи и принести цветы в память о политике.
„На митинге памяти Навального все молчали, несли свечи и цветы, потом Рефорум Спейс позвал всех на просмотр фильма о Навальном“ - рассказывает RusDelfi очевидец.
Отпевание Алексея состоялось в Москве в церкви иконы Божией Матери „Утоли моя печали“ в Марьино, похороны прошли на Борисовском кладбище.
Самый известный в России оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии „Полярный волк“.
Команда Навального призвала тех, кто не может проститься с политиком в Москве, приходить к мемориалам в своих городах к 19 часам по местному времени. Акции памяти уже объявлены и проходят во многих городах Европы.
В Иерусалиме служители Александровского подворья провели панихиду по Навальному у Порога Судных Врат — православной святыни на территории подворья, пишет Радио Свобода. Считается, что порог этих древних ворот переступал Христос, идя на казнь. В Тбилиси и Батуми люди приносят цветы и свечи к стихийным мемориалам. В столице Грузии с Навальным прощаются у секции интересов России в посольстве Швейцарии (у России нет своего посольства в Тбилиси, дипломатические отношения между странами были разорваны в 2008 году после вооружённого конфликта между ними). В Праге у российского посольства собрались десятки человек с цветами. Они устроили импровизированный концерт. Площадь у посольства носит имя Бориса Немцова — она была так именована в 2020 году по просьбам горожан.
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