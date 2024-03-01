В Мустамяэ орудует живодер! Неизвестный прибивает гвоздями животных к деревьям и скамейкам

Первое сообщение о прибитой белке появилось в Facebook в четверг вечером. Уже в пятницу местные жители сообщило о новой находке и уведомили районную управу и полицию.

Жестокое обращение с животными недопустимо и наказуемо. Необходимо как можно быстрее найти и привлечь к ответственности действующего в данном городском районе живодера (или живодеров). Управа района Мустамяэ благодарит всех жителей, сообщивших в последние дни о мертвых животных, а также обещает отреагировать на сообщения в Facebook на эту тему и передать информацию в полицию. Самое главное - сообщить об обнаружении убитого животного в полицию по телефону 112.

По словам старейшины Мустамяэ Айвара Рийсалу, Мустамяэ всегда был безопасной средой обитания для парковых животных. „Обитающие в парке Мянни зайцы стали символом Мустамяэ, на них ходят посмотреть как маленькие, так и взрослые любители животных. Действия живодера, убившего вчера и сегодня маленьких животных, противоречат здравому смыслу. Районная управа сможет определить территорию инцидентов, а производством дела займется полиция. Поэтому, если кто-то заметит что-то подозрительное вблизи мест обитания белок или кроликов, немедленно сообщите об этом в полицию“, - добавил Рийсалу.

В настоящее время местные жители находили прибитых гвоздями животных в основном в окрестностях Кяннукуке.