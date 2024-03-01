Экономика
01.03.2024, 17:10

Место неисправности электрокабеля EstLink 2 найдено. Сколько времени потребует ремонт?

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Кабель был введен в строй в 2014 году
Кабель был введен в строй в 2014 году
ФОТО: EERO VABAMÄGI | DELFI/EESTI AJALEHED

В результате проведенных компанией Elering в сотрудничестве с производителем кабеля исследований, в четверг, 29 ноября было найдено место неисправности морского электрокабеля EstLink 2. Оно находится на суше на эстонском побережье.

Речь идет о геотехнически сложной зоне и уникальном кабеле, поэтому, согласно обновленному срочному рыночному извещению (UMM), EstLink 2 будет выведен из работы до 31 августа 2024 года.

В ходе поисков, начавшихся в конце января, подозревали, что одним из возможных мест повреждения является только что подтвержденное место.

Параллельно с работами по определению точного места повреждения компания Elering уже в феврале начала подготовительные работы, включая проектирование для ускорения ремонта кабеля в выявленном в четверг месте повреждения.

Внешнее вмешательство как причина повреждения кабеля EstLink 2 исключена.

EstLink 2 вышел из строя в первом часу ночи 26 января. Примерное местоположение неисправности на побережье Эстонии выяснилось несколько дней спустя. С тех пор для определения точного местоположения продолжились исследования с применением различных методов диагностики.

Соединяющий Эстонию и Финляндию подводный кабель EstLink 2 мощностью 650 мегаватт был официально введен в эксплуатацию в 2014 году.

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