Канцлер Минобороны: если Европа не хочет финансировать победу Украины, это должна делать Эстония

Сальм отметил, что агрессия России против Украины представляет для Эстонии экзистенциальную угрозу. Он добавил, что россияне превратили вторжение в войну на истощение. „Возможно, что Украина проиграет эту войну, - прямо сказал Сальм. - Эта перспектива абсолютно катастрофична для безопасности Эстонии, Европы и НАТО“.

По словам представителя Министерства обороны, Украина испытывает крайне острую нехватку боеприпасов, и ситуация ухудшается с каждым днем. Сегодня в использовании находится примерно треть переданных Украине орудий.

„Их ежедневная норма — 6-8 снарядов, что является абсолютно голодным пайком, если мы говорим о ведении войны на победу“, - сказал Сальм и отметил, что у России в десятки раз больше как пушек, так и боеприпасов.

Что это означает на войне? Сальм пояснил, что украинцы смогли сейчас рассредоточить артиллерию по фронту. Но это значит, что часть участков фронта остались довольно пустыми. Россияне, по словам Сальма, умеют давить на больное место, и Украине приходится прикрывать пустые места войсками.

Сальм заверил, что у руководителей государства хватает политической воли помогать Украине, но недостаточно желания выкладывать много денег.

„Если Соединенные Штаты Америки не хотят финансировать победу Украины, это должна делать Европа, - отметил Сальм. - И если Европа тоже по какой-то причине не желает это делать, тогда это должны сделать мы. Вот что означает для нас эта экзистенциальная угроза“.

Сальм подчеркнул, что если бы все 54 входящие в Рамштайнскую коалицию государства инвестировали в помощь Украине 0,25 процента ВВП в год, то Киев выиграл бы войну. Это означает в общей сложности 120 миллиардов евро, но для каждой страны в отдельности 0,25% - это маленькая цифра, сказал Сальм. „Это небольшая цена за преодоление самой большой стратегической проблемы этого поколения, которая нам угрожает“, - отметил канцлер Минобороны.