Первые весенние выходные: ждать ли тепла и солнца?

Суббота, 02.03:

Ночью: Без осадков с переменной облачностью. Юго-восточный ветер 3-9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с, утром немного усилится и на материковой зоне. Температура воздуха -3...+2°C.

Днем: Без осадков с низкой и переменной облачностью, преобладает юго-восточный ветер 3-9 м/с, порывами до 13 м/с, на западном побережье островов до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 2...8°C.

Воскресенье, 03.03:

Ночью: Безоблачно и частично облачно, без осадков. Юго-восточный ветер 3-9 м/с. В среду утром солнечно и спокойно. Температура воздуха -3...+2°C.

Днем: Солнечно. Юго-восточный и восточный ветер 3-9 м/с, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха +2...+8°C.

Понедельник, 04.03:

Ночью: Безоблачно. Юго-восточный и восточный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 0...-5°C.

Днем: Солнечная погода. Ветер восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 1...6°C.

Вторник, 05.03:

Ночью: Безоблачно, утром станет более облачно. Без осадков. Северо-восточный ветер усилится до 5-11 м/с, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1...-6°C.

Днем: С переменной облачностью, без осадков. Северо-восточный ветер 5-11 м/с, на побережье порывы до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0...+4°C.

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