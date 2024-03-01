По вине нетрезвой женщины-водителя погибли двое. Суд приговорил ее к условному сроку

В начале второго ночи 29 января 2023 года в Центр тревоги поступило сообщение, что в селе Керсалу (волость Ляэне-Харью, Харьюский уезд), в дерево врезался автомобиль, и погибли два пассажира, находившиеся в машине.

В аварии погибли 36-летний Александер и 45-летний Эрго Лаас, более известный как священник православной церкви отец Афрат. Насколько известно, мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось, Кейти Либлик, которая находилась за рулем автомобиля, была нетрезвая. К тому же у нее не было и водительских прав.

Либлик предстала перед судом по обвинению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшим смерть двух или более человек. Пенитенциарный кодекс предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Харьюский уездный суд признал в четверг Либлик виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Процесс шел в рамках сокращенного производства, поэтому срок наказания был уменьшен на треть, в результате подсудимая получила два года и восемь месяцев тюремного заключения.

Согласно приговору, наказание не будет обращено к реальному исполнению, если Либлик в течение четырехлетнего испытательного срока не совершит нового умышленного преступления.

Осужденная должна будет компенсировать процессуальные издержки в размере 3336,6 евро.

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