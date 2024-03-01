По вине нетрезвой женщины-водителя погибли двое. Суд приговорил ее к условному сроку(6)
Харьюский уездный суд приговорил в пятницу, 1 марта, Кейти Либлик, по вине которой в конце января произошло ДТП с двумя погибшими, к лишению свободы условно.
В начале второго ночи 29 января 2023 года в Центр тревоги поступило сообщение, что в селе Керсалу (волость Ляэне-Харью, Харьюский уезд), в дерево врезался автомобиль, и погибли два пассажира, находившиеся в машине.
В аварии погибли 36-летний Александер и 45-летний Эрго Лаас, более известный как священник православной церкви отец Афрат. Насколько известно, мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как выяснилось, Кейти Либлик, которая находилась за рулем автомобиля, была нетрезвая. К тому же у нее не было и водительских прав.
Либлик предстала перед судом по обвинению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшим смерть двух или более человек. Пенитенциарный кодекс предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Харьюский уездный суд признал в четверг Либлик виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Процесс шел в рамках сокращенного производства, поэтому срок наказания был уменьшен на треть, в результате подсудимая получила два года и восемь месяцев тюремного заключения.
Согласно приговору, наказание не будет обращено к реальному исполнению, если Либлик в течение четырехлетнего испытательного срока не совершит нового умышленного преступления.
Осужденная должна будет компенсировать процессуальные издержки в размере 3336,6 евро.
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